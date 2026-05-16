Didim'de balıkçı tekneleri denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde balıkçı tekneleri denetlendi balıkçılar ise bilgilendirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Taşburun Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "1380 Sayılı Su ürünleri kanunu kapsamında hafta sonu ticari ve amatör balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Denetim ve kontrollerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı