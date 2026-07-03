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DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor

DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor
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Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üsküdar'daki iade merkezlerinde kuyruklar oluştu. Sistem, içecek ambalajlarının geri dönüşümünü hedefliyor.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, Türkiye genelinde 1 Temmuz'da uygulamaya geçti. Vatandaşlar uygulamanın üçüncü gününde de Üsküdar'da bulunan iade merkezlerine yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen DOA uygulaması, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Uygulama kapsamında vatandaşlar atık ambalajlarını poşetlerle iade merkezine getirerek hayata geçirilen uygulamaya ilgi göstermeye devam ediyor. Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Tarım Kooperatif Marketine atık ambalajlarını getiren vatandaşlar iade merkezinin önünde kuyruk oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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