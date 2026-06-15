Çivril Işıklı Baraj Gölü'nde kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çivril Işıklı Baraj Gölü'nde su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kanunu kapsamında Çivril Işıklı Baraj Gölü'nde su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Göldeki ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen son denetime; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile teknik personel katıldı. Ekipler tarafından göl genelinde titizlikle yürütülen denetimlerde, ticari ve amatör balıkçılık faaliyetleri mercek altına alındı. Balıkçıların kullandığı av araç ve gereçlerinin mevzuata uygunluğu tek tek incelenirken, yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler yerinde değerlendirildi.

"Doğal kaynaklar gelecek nesillerin emaneti"

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, su ürünleri kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerimizin de ortak sorumluluğudur. Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını sağlamak, yasa dışı avcılığın önüne geçmek ve balıkçılarımızın hakkını korumak adına Denizli genelindeki denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı