Çermik'te pestil yapımı başladı, 400-600 liradan satışa sunuluyor

Üzüm üretimi ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde pestil yapımına başlandı.

Her yıl eylül ayında başlanan pestil yapımı ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Bağlarda toplanan üzümler sıkılarak suları çıkartılıyor.Büyük kazanlarda yüksek ateşte kaynatılan üzüm şireleri, katı bir kıvam aldıktan sonra bezlere ince bir işçilikle serilerek, güneşte kurumaya bırakılıyor. Güneşte kuruyan pestiller, bezlerden çıkartılarak kalıplara dönüştürülüyor. Kalıp haline getirilen pestiller, çömlekten yapılan geniş ve derin su testilerine bırakılarak, evlerin serin kiler bölümlerinde muhafaza edilerek kış mevsiminde tüketiliyor. İhtiyaç fazlası üretilen pestillerde, Çermik kuruyemiş pazarında ve çevre ilçe ve illerde insanların tüketimine sunuluyor. Bölgede çok talep gören Çermik pestili 400-600 lira aralığında satışa sunuluyor. Serin ve uygun ortamlarda muhafaza edilen Çermik pestili bir yıl boyunca tazeliğini koruyor. Pestillerin e-ticaret yoluyla Türkiye'nin 81 iline pazarlaması yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı