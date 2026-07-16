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Yayla Gölü yeniden kiraya çıkıyor

Yayla Gölü yeniden kiraya çıkıyor
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Denizli'nin Buldan ilçesinde daha önce iptal edilen Yayla Gölü'nün kiralama ihalesi, 66 bin 500 metrekare alan için 20 yıl süreyle yeniden yapılacak. İhale 20 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde daha önce iptal edilen Yayla Gölü'nün kiralama ihalesi yeniden yapılacak.

Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile toplam 66 bin 500 metrekare alan 20 yıl süre kiralama koşulu ile kiralanacak. Kiralanacak alanda 200 metrekare alana kır kahvesi, 6 adet 30 metre yöresel ürün sergi ve satış yeri yapılması planlanıyor. İhale 20 Temmuz 2026 tarihinde, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonunda yapılacak.

Buldan Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Müdürlüğümüz, Buldan Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 154 - 155 No.lu bölme içerisinde kalan Buldan Yayla Gölü Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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