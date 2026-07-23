Buldan Alandız'da maden arama çalışmaları başladı

Buldan ilçesinde Girne Mahallesi Ziftlik mevkisinde devam eden maden arama faaliyetlerinin ardından bu kez Alandız Mahallesi'nde numune alma çalışmalarına başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde maden arama faaliyetleri yeni bir bölgeye taşındı. Bir süredir Girne Mahallesi Ziftlik mevkisinde sürdürülen maden arama çalışmalarının ardından bu kez Alandız Mahallesi'nde numune alma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bir şirket tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alandız Mahallesi'nin kuzey kesiminde çeşitli noktalardan maden numuneleri alınıyor. Söz konusu çalışmaların, maden potansiyelini belirlemeye yönelik ön araştırma niteliğinde olduğu ifade edildi.

Numune alınan bölgenin, su kaynaklarına yakınlığı ve yüksek verimli kestane ağaçlarının bulunduğu alanlardan oluşması ise dikkat çekti. Bölge, hem doğal yapısı hem de tarımsal üretim açısından önemli özellikler taşıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı