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Bayburt'ta Yapı Kayıt Belgeleri için yerinde ölçüm ve inceleme yapılıyor

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Bayburt'ta Yapı Kayıt Belgeleri için yerinde ölçüm ve inceleme yapılıyor
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Bayburt'ta imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgelerine yönelik incelemeler sürüyor. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelince yapılarda yerinde ölçüm ve teknik inceleme yapılarak belgeye esas bilgiler mevcut durumla karşılaştırılıyor.

Bayburt genelinde, halk arasında imar barışı olarak bilinen düzenleme çerçevesinde Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılarda yerinde ölçüm ve teknik incelemeler gerçekleştiriliyor.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü personellerince yürütülen çalışmalarda, yapıların mevcut durumları yerinde kontrol edilerek belgeye esas bilgilerle karşılaştırılıyor. Ölçüm ve incelemeler sırasında yapıların fiziksel özellikleri ile mevcut kullanım durumlarına ilişkin hususlar belirleniyor.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, sahada elde edilen veriler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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