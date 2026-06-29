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3 bin 970 dekar araziyi sulayacak Uluçayır Göleti'nde çalışmalar sürüyor

3 bin 970 dekar araziyi sulayacak Uluçayır Göleti'nde çalışmalar sürüyor
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Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirecek Uluçayır Göleti Sulama inşaatında çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 21 bin 671 metre boru hattı döşenecek, 187 sanat yapısı inşa edilecek. Tamamlandığında 3 bin 970 dekar zirai tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak, su verimliliği ve üretim artışı hedefleniyor.

Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirecek Uluçayır Göleti Sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla 3 bin 970 dekar zirai tarım arazisi suya kavuşacak.

Merkeze bağlı Uluçayır köyünde devam eden proje kapsamında 21 bin 671 metre uzunluğunda boru hattı döşenecek, 187 sanat yapısı inşa edilecek.

Sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte tarım arazilerinde modern sulama imkanı sağlanması, suyun daha verimli kullanılması ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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