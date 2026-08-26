Bayburt'ta 2 Yıl İşlenmeyen Tarım Arazileri Tespit Ediliyor

Bayburt'ta üst üste iki yıl boyunca işlenmediği değerlendirilen tarım arazilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki arazilerde teknik kontroller gerçekleştiriyor.

Tarım arazilerinin etkin kullanılması, üretime kazandırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, sahadaki arazilerin mevcut durumu yerinde inceleniyor.

Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda yürütülüyor. Bu kapsamda iki yıl üst üste işlenmediği tespit edilen araziler belirlenerek yeniden tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik süreç takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı