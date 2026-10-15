Bayburt'ta inşaatı süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekar araziyi sulayacak

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Bayburt'ta 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacak Demirözü Petekli Göleti'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen göletin, temelden 45 metre yüksekliğe ve 1 milyon 640 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet etmesi planlanan göletin, bölgedeki tarımsal sulama imkanlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı