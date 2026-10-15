Haberler

Bayburt'ta inşaatı süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekar araziyi sulayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta inşaatı süren Petekli Göleti 6 bin 340 dekar araziyi sulayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Petekli Göleti'nde inşaat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisini sulayacak göletin 1 milyon 640 bin metreküp su depolama kapasitesi olacak.

Bayburt'ta 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacak Demirözü Petekli Göleti'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen göletin, temelden 45 metre yüksekliğe ve 1 milyon 640 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet etmesi planlanan göletin, bölgedeki tarımsal sulama imkanlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

Fener'i öz evladı batırdı! Yorumu size bırakıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş

Arda daha ne yapsın? Real Madrid'den 7 dakikada tarihi geri dönüş
İstanbul'da sel, tarihi yapıları da vurdu: Sadabad Camii sular altında

Yükselen sular 300 yıllık camiyi sular altında bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar

İlk yarı 3 attılar! Dünya devi rakibinin gururuyla oynuyor
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

Fener'in yıldızı bu gece hayatının şokunu yaşadı
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı