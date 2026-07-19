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Demirözü'nde drenaj kanalı ıslah çalışmaları sürüyor

Demirözü'nde drenaj kanalı ıslah çalışmaları sürüyor
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DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerindeki su tahliyesini sağlayan drenaj kanalında ıslah çalışmalarına devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce, Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerindeki su tahliyesini sağlayan drenaj kanalında yürütülen ıslah çalışmaları devam ediyor.

İş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda, kanalda biriken balçık, ot ve çeşitli malzemeler temizlenerek su akışının daha düzenli hale getirilmesi sağlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte drenaj kanalının daha etkin hizmet vermesi ve tarım arazilerindeki su tahliyesine katkı sağlaması bekleniyor.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Demirözü'ndeki drenaj kanalı ıslah çalışmalarının idari imkanlar doğrultusunda devam ettiğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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