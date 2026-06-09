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Bayburt'ta süs bitkisi ve tıbbi aromatik bitki üretimi yerinde incelendi

Bayburt'ta süs bitkisi ve tıbbi aromatik bitki üretimi yerinde incelendi
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, süs bitkisi, meyve fidanı ve tıbbi aromatik bitki üreticisi Onur Akbaş'ı ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Ziyarette tarımsal çeşitlilik ve katma değerli üretim konuları ele alındı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, kentte süs bitkileri, meyve fidanları ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapan üretici Onur Akbaş'ı ziyaret etti.

Üretim alanlarında incelemelerde bulunan Köse ve Müftüoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, bölge şartlarına uygun süs bitkileri, meyve fidanları ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Bayburt'un coğrafi işaretli ürünü tarhun başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitki üretiminin geliştirilmesi, katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve tarımsal çeşitliliğin artırılması konularında üreticiyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Üretici Onur Akbaş'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Köse, süs bitkisi, meyve fidanı ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin Bayburt tarımı için önemli alternatif üretim alanları arasında yer aldığını belirtti.

Köse, bu tür üretimlerin gelişmesiyle hem tarımsal çeşitliliğin artacağını hem de il ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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