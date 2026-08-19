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Bayburt OSB Altyapı Çalışmaları Vali Eldivan Başkanlığında Değerlendirildi

Bayburt OSB Altyapı Çalışmaları Vali Eldivan Başkanlığında Değerlendirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden altyapı çalışmalarına yönelik toplantı yapıldı. Toplantıda, firmaların içme suyu ihtiyacı, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve çevre koruma tedbirleri ele alınarak sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması hedeflendi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) devam eden altyapı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, OSB'de faaliyet gösteren firmaların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile atık su altyapısına ilişkin süreç ele alındı.

Sanayi bölgesinin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, içme suyu hattının iyileştirilmesi, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon altyapısına ilişkin yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca OSB'de oluşan atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı. Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir bir altyapı oluşturulmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda, OSB'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve sanayi bölgesindeki altyapı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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