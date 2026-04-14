Batman'da dev turp görenleri şaşırttı

Batman'da bir pazar tezgahında sergilenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki dev turp, vatandaşların ilgisini çekti. Normal turpların aksine sıra dışı büyüklüğü ile dikkat çeken turp, kısa sürede alıcı buldu.

Batman'da pazar tezgahında sergilenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki dev turp görenleri şaşırttı. Normal şartlarda 100 ila 200 gram arasında değişen turpların aksine bu sıra dışı büyüklük, pazara gelenlerin hem dikkatini çekti hem de merak uyandırdı.

Batman'da pazar tezgahında sergilenen dev turp, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de vatandaşlara ilginç bir deneyim yaşattı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları ise böyle büyük bir turpu ilk kez gördüklerini dile getirdi. Kilosu 50 liradan satışa sunulan ürün kısa sürede alıcı buldu.

Pazarcı esnafı Hasan Yıldız, bu büyüklükte bir turpla nadiren karşılaştıklarını belirterek "Normalde turplar küçük olur, en fazla 200 gram gelir ama bu şelim tam 4 kilo. Gören şaşırıyor, soran çok. Doğal bir ürün, tamamen tarladan geldi. Böyle ürünler her zaman bulunmaz" dedi.

Yıldız, şelimin bölge mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak, farklı şekillerde tüketilebildiğini ifade etti. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen turpun, haşlanarak, bulgura katılarak, kızartılarak tüketildiğini belirtti.

Yüksek ziraat mühendisi Nuri Elik ise ise bu tür büyük sebzelerin genellikle uygun toprak yapısı, yeterli su ve doğru iklim şartları sayesinde yetiştiğini ifade etti. Nadir de olsa bu tür "dev" ürünlerin çıkabildiğini belirten Elik, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı