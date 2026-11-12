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Aydın Koçarlı'da sulama projesinde 146 bin 40 dekar arazi taşkından korunacak

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Aydın Koçarlı'da sulama projesinde 146 bin 40 dekar arazi taşkından korunacak
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Aydın'ın Koçarlı ve Söke ilçelerindeki tarım arazilerini modern sulamaya kavuşturacak Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali'nde boru montajı sürüyor. Çalışmalar bitince 146 bin 40 dekar zirai alan sulanacak ve taşkından korunacak.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalarda boru montaj işi hız kesmezken, çalışmaların tamamlanmasıyla tarım arazileri de taşkınlardan korunacak.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işinde çalışmalar hız kesmiyor. Aydın'ın Koçarlı ve Söke ilçelerindeki tarım arazilerini modern borulu sulama sistemiyle buluşturacak "Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali" inşaatındaki boru montaj çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki 146 bin 40 dekar zirai alanın modern sulama sistemiyle sulanması hedeflenirken, aynı zamanda tarım arazileri de taşkından korunacak. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen proje ile üretim faktörlerinin en iyi biçimde yükseltilmesi de amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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