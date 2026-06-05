Buharkent'te 38 bin domates fidesi dağıtıldı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Buharkent'te 38 bin adet geçci domates fidesi dağıtıldı.

Aydın genelinde üreticilere tarımsal destek verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde tohum ve fidan dağıtımları da aralıksız sürüyor. İl genelinde yürütülen proje çerçevesinde ise Buharkent'te üreticilere 38 bin adet geçci domates fidesi dağıtıldı. Konu ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Müdürlüğümüz, üreticilerimizin yanında olmaya ve tarımsal üretimi güçlendirmeye devam ediyor. Bakanlığımızın liderliğinde her zaman çiftçinin ve üretimin en büyük destekçisi olacağız. Dağıtılan fidelerin ilçemize, ilimize ve ülkemize bolluk ile bereket getirmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fide dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz; "Bakanlığımızın öncülüğünde bu yıl toplam bütçesi 13 milyon 400 bin TL olan dört büyük projeyi hayata geçirdik. Projeler kapsamında bugüne kadar 9 bin 115 kilogram ayçiçeği tohumu, 8 bin 750 kilogram sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtımı tamamlandı. Geççi domates üretimi de ilimizde üç yıldır başarıyla uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl Buharkent ilçemizi de projeye dahil ederek 77 bin domates fidesinin toprakla buluşmasına vesile olmuştuk. Bu yıl ise 38 bin adet fideyi daha üreticilerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 571 bin 428 adet kışlık sebze fidesi ve 240 bin 963 adet geççi domates fidesini üreticilerimize ulaştırdığımızda, bu yılki dağıtım programlarımızı nihayete erdirmiş olacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı