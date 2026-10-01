Haberler

Aydın Buharkent'te domates alanlarında canavar otu tespit edildi, üreticiler uyarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Buharkent'te domates alanlarında canavar otu tespit edildi, üreticiler uyarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde domates fidelerinin dikim alanlarında yapılan kontrollerde istilacı canavar otu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, verim kaybının yüzde 5 ile yüzde 100 arasında değişebileceğine dikkat çekerek üreticilere erken mücadele uyarısı yaptı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarım arazilerinde yapılan kontrollerde, domates başta olmak üzere sebze üretimini tehdit eden istilacı canavar otu tespit edilirken, üreticiler mücadele konusunda uyarıldı.

Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında dağıtılan domates fidelerinin dikim alanlarında yapılan kontroller sırasında bazı bahçelerde canavar otu (Orobanj) tespit edildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, canavar otunun çiçekli ve parazit bir bitki olduğu belirtildi. Domates ve patlıcan gibi tarla sebzelerinde bitkinin besinlerine ortak olan canavar otunun, ürün veriminde ciddi kayıplara yol açabildiği ifade edildi. Verim kaybının yüzde 5 ile yüzde 100 arasında değişebildiğine dikkat çekilen bilgilendirmede, canavar otuna karşı henüz etkili bir ilaç bulunmadığı kaydedildi. Mücadelede elle yolma, ürün münavebesi, solarizasyon, nadas ve toprak işlemenin en etkili yöntemler arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle canavar otunun çiçeklenme döneminin hemen ardından, tohum oluşmadan önce yapılacak derin toprak işlemesinin gelecek yıl tarladaki parazit bitki popülasyonunun önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlayacağı bildirilirken ilçe tarım ekipleri, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol ederek canavar otunun yayılmasına karşı erken dönemde mücadele etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Fon soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

Yeni Şafak yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya’ya açtı ağzını yumdu gözünü
Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş, İsrail ekibini dinlene dinlene yendi
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Gece yarısı müjdeli haber! Ödenecek rakam 1 milyon TL'ye kadar çıkacak
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı