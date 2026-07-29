Asırlık yol 60 yıl sonra yeniden hizmete açılıyor

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli'nden tarihi Kaptaş Canlı Hayvan Pazarı'na ulaşımı sağlayan, Ketenciler Köyü Kahyalar Mahallesi ile Abdi Köyü Kargalar Mahallesi arasında bulunan ve halk arasında "At Köprüsü" olarak bilinen asırlık Kaptaş İpek Yolu, yaklaşık 60 yıl aradan sonra yeniden vatandaşların hizmetine açılıyor.

Bölge halkının anlatımlarına göre geçmişi yaklaşık 500 yıl öncesine uzanan tarihi güzergah, yüzyıllar boyunca ulaşım, ticaret ve hayvan sevkiyatında kullanıldı. Yıllardır kullanılmayan tarihi yol, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek ulaşıma kazandırılacak.

Çalışmalar; AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un destekleri, Kdz. Ereğli İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Karaca'nın girişimleri, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın'ın makine ve ekipman desteği ile Abdi Köyü Muhtarı Tarık Gül'ün yakın takibi sayesinde hayata geçirilecek.

Çalışmalar öncesinde Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın ile Muhtar Tarık Gül, tarihi Kaptaş İpek Yolu güzergahında incelemelerde bulundu. Yaklaşık bir hafta içinde başlaması planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı yıllardır özlem duyduğu yolu yeniden kullanabilecek.

Yolun yeniden hizmete açılmasıyla özellikle yaz aylarında meydana gelebilecek orman yangınlarına araç, ekipman ve personelin daha hızlı ulaşması sağlanacak. Ayrıca köylülerin fındık bahçelerine ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı