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Kestane ormanlarını korumak için 5 bin samuray arısı doğaya salındı

Kestane ormanlarını korumak için 5 bin samuray arısı doğaya salındı
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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ağaçlarına zarar veren Kestane Gal Arısı ile biyolojik mücadele kapsamında üretilen 5 bin Samuray Arısı'nı zararın yoğun olduğu bölgelere bıraktı. Yıllık 3 bin olan üretim hedefi aşılarak başarı elde edildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kestane ağaçlarına zarar veren Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında üretilen 5 bin Samuray Arısı, zarar yoğunluğunun bulunduğu bölgelere bırakıldı. Üretim hedefinin üzerine çıkılan çalışmalarda biyolojik mücadelenin olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ormanlarının gelişimini ve verimliliğini olumsuz etkileyen Kestane Gal Arısı'na karşı yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı programı kapsamında Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalarda, daha önce Torymus Sinensis (Samuray Arısı) salımı yapılan alanlardan toplanan gal örneklerinden 5 bin adet yırtıcı birey üretildi. Yıllık 3 bin adet olarak belirlenen üretim hedefinin aşılmasıyla önemli bir başarıya imza atıldı.

Üretilen Samuray Arıları, Kestane Gal Arısı zararının yoğun olarak görüldüğü sahalara salındı. Çalışmalara Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Özdemir, Murgul Orman İşletme Müdür Vekili Hasan Arslan Demirci ile teknik personeller katıldı.

Salım çalışmalarının önemli bir bölümü Murgul ilçesindeki Kokolet Vadisi Bal Ormanı'nda gerçekleştirildi. Bölgede üçüncü yıl uygulanan biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında yapılan saha gözlemlerinde, Samuray Arılarının Kestane Gal Arısı popülasyonunu baskılamada etkili olduğu ve kestane ağaçlarının sağlık durumunda iyileşme sağlandığı tespit edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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