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Ardahan İl Tarım ekipleri üreticilere arıcılık, hayvancılık ve ÇKS anlattı

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Ardahan İl Tarım ekipleri üreticilere arıcılık, hayvancılık ve ÇKS anlattı
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Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle buluşarak arıcılık, hayvancılık ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme yaptı. Görüşmede üreticilerin sorunları dinlendi; arı bakımı, koloni sağlığı ve hayvan besleme gibi konular ele alındı.

Tarım alanında yürütülen çalışmalar kapsamında tarımcılar, üreticilerle bir araya gelerek arıcılık ve hayvancılık faaliyetleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen buluşmada üreticilere, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik bilgiler aktarılırken, arıcılık ve hayvancılık alanında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve merak ettiği konular da görüşmede değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bilgilendirmede arıcılığın tarımsal üretim içerisindeki önemi üzerinde durulurken, arıların bakım ve beslenmesi, koloni sağlığının korunması ve arıcılık faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine ilişkin konular hakkında üreticilere bilgi verildi.

Hayvancılık faaliyetleri kapsamında ise üretimde verimliliğin artırılması, hayvanların bakım ve beslenmesi, yetiştiricilikte dikkat edilmesi gereken uygulamalar ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik konular ele alındı. Üreticilerin sahada yaşadığı sorunlar dinlenerek çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardahan il tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının, üreticilerin tarımsal destekler ve kayıt süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarına ve arıcılık ile hayvancılık faaliyetlerini daha bilinçli şekilde yürütmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Üreticilerle gerçekleştirilen bu tür buluşmaların, sahadaki sorunların doğrudan dinlenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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