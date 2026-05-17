Haberler

İlçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor

İlçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Hanak ilçesinde Avcılar ve Ortakent mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında ısınma maliyetlerini düşürmesi ve hava kirliliğini azaltması beklenen projeyle birçok haneye doğalgaz ulaştırılması hedefleniyor.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, vatandaşların daha konforlu ve çevreci enerjiye ulaşabilmesi için Avcılar ve Ortakent mahallesinde kazı ve boru döşeme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında iş makineleriyle açılan hatlara doğalgaz boruları yerleştirilirken, ekipler bağlantı noktalarında yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çok sayıda hanenin doğalgaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan çalışma yapılan bölgelerde dikkatli olmalarını istedi. İlçede bazı cadde ve sokaklarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanırken, çalışmalar nedeniyle bozulan yolların da yeniden düzenleneceği öğrenildi.

Özellikle kış aylarının sert geçtiği bölgede doğalgazın yaygınlaşmasının hem ısınma maliyetlerini azaltması hem de hava kirliliğinin önüne geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada

Faciadan kıl payı dönüldü! Esenyurt'ta yıkım sırasında bina çöktü
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı