İlçede doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor

Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, vatandaşların daha konforlu ve çevreci enerjiye ulaşabilmesi için Avcılar ve Ortakent mahallesinde kazı ve boru döşeme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında iş makineleriyle açılan hatlara doğalgaz boruları yerleştirilirken, ekipler bağlantı noktalarında yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çok sayıda hanenin doğalgaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan çalışma yapılan bölgelerde dikkatli olmalarını istedi. İlçede bazı cadde ve sokaklarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanırken, çalışmalar nedeniyle bozulan yolların da yeniden düzenleneceği öğrenildi.

Özellikle kış aylarının sert geçtiği bölgede doğalgazın yaygınlaşmasının hem ısınma maliyetlerini azaltması hem de hava kirliliğinin önüne geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. - ARDAHAN

