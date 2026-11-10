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Afyonkarahisar'da tarım arazilerinde ürün çıkışı ve ekiliş beyanları denetlendi

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Afyonkarahisar'da tarım arazilerinde ürün çıkışı ve ekiliş beyanları denetlendi
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Emirdağ, İhsaniye ve İscehisar'daki teknik personel tarım arazilerinde ürün çıkışı ve ekiliş beyanlarını denetledi. Beyanlarla fiili üretimin karşılaştırıldığı çalışmalarda saha kontrollerinin süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin takibi ve kayıt sistemlerinin güncelliğinin sağlanması amacıyla arazi kontrol ve tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Emirdağ, İhsaniye ve İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından tarımsal üretim alanlarında denetimler yapıldı. Çalışmalar kapsamında ekili alanlarda ürün çıkış kontrolleri gerçekleştirilirken, üreticilerin ekiliş beyanları yerinde incelendi. Beyan edilen ürünler ile arazilerdeki fiili üretim durumları karşılaştırılarak tespitlerde bulunuldu.

Tarımsal üretimin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, kayıt sistemlerinin doğruluğunun korunması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla saha kontrollerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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