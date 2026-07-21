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Küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt çalışmaları sürüyor

Küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve kayıt işlemlerinin il genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi. Amaç, hayvan hareketlerini izlemek ve yetiştiricilerin desteklemelerden yararlanmasını sağlamak.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin etkin şekilde izlenmesi ve hayvancılıkta kayıtlılığın sağlanmasına yönelik çalışmaların il genelinde aralıksız sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla hayvan varlığının kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin sağlanması, resmi kayıt sistemlerinin güncel tutulması ve yetiştiricilerin hayvancılığa yönelik destekleme ile diğer idari süreçlerden etkin şekilde yararlanabilmelerinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hayvanların kimliklendirilmesini sağlayan küpeleme uygulamalarının hayvan sağlığı hizmetlerinin etkin yürütülmesi, hastalıklarla mücadelede izlenebilirliğin sağlanması ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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