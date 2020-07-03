Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tatvan Belediyesine 3 araç hibe etti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tatvan Belediyesine iki çöp kamyonu ve bir arazöz hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tatvan Belediyesine iki çöp kamyonu ve bir arazöz hibe edildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değeri 1,5 milyon lira 3 yeni araç hibe edildiğini söyledi.

Tatvan'da günlük 90 ton çöpün alınarak katı atık tesisine transfer edildiğini ifade eden Geylani, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde çöp araçlarının kiralanması nedeniyle belediyemize aylık aylık bazda giderinin fazla olduğunu gördük. Yaptığımız mali disiplin ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda satın alacağımız çöp araçlarının daha avantajlı olduğunu gördük. Tatvan Belediyesine hibe edilen araçlardan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ediyorum. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi evsel atıkların toplanmasıdır. Satın alınan ve hibe edilen araçlarla çöpünü kendi imkanlarıyla toplayan belediye konumuna geldik."

Kaynak: AA