Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tatvan Belediyesine 3 araç hibe etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tatvan Belediyesine 3 araç hibe etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tatvan Belediyesine iki çöp kamyonu ve bir arazöz hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tatvan Belediyesine 3 araç hibe etti
03.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tatvan Belediyesine iki çöp kamyonu ve bir arazöz hibe edildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değeri 1,5 milyon lira 3 yeni araç hibe edildiğini söyledi.

Tatvan'da günlük 90 ton çöpün alınarak katı atık tesisine transfer edildiğini ifade eden Geylani, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde çöp araçlarının kiralanması nedeniyle belediyemize aylık aylık bazda giderinin fazla olduğunu gördük. Yaptığımız mali disiplin ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda satın alacağımız çöp araçlarının daha avantajlı olduğunu gördük. Tatvan Belediyesine hibe edilen araçlardan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ediyorum. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi evsel atıkların toplanmasıdır. Satın alınan ve hibe edilen araçlarla çöpünü kendi imkanlarıyla toplayan belediye konumuna geldik."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Halife Hafter Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Ozan Güven Ebru Polat Hülya Avşar Demet Akalın
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Gaziantep
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tatvan Belediyesine 3 araç hibe etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:34:49. #1.14#
title