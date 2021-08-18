Çerkezköy TSO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı fiziki olarak gerçekleşti
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Çerkezköy TSO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı fiziki olarak gerçekleşti

Çerkezköy TSO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı fiziki olarak gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde ÇTSO konferans salonunda yapıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde ÇTSO konferans salonunda yapıldı.

Uzun bir aranın ardından fiziki olarak gerçekleşen TSO Meclis toplantısı, yoklama ve saygı duruşu ile başladı. 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı görüşülerek ibra edildi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleşen Meclis Toplantısında, gündem maddesi olarak ele alınan konuların ilki; boş bulunan eğitim komisyonu ile fuar ve etkinlik komisyonuna görevlendirme yapılması oldu. Meclis, konuyu değerlendirmiş olup alınan kararla Eğitim Komisyonu'na Nazan Çoban'ın, Fuar ve Etkinlik Komisyonu'na ise Bünyamin Fırat'ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verdi. Gerçekleşen toplantının bir diğer gündem maddesi ÇTSO 2021 yılı ilk altı aylık faaliyet raporunun sunulması oldu. Oda Akreditasyon Sorumlusu Asude Çelen'in yapmış olduğu sunumda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2021 yılı içerisinde ele aldığı ve gerçekleştirdiği faaliyetler üzerinde duruldu.

Toplantının ardından Oda'da 10 yıl ve üzeri çalışıyor olan ÇTSO personelleri Nurten Uzun, Seçkin Bayraktar, Fadime Çelikkol ve Yasin Tuncel için hazırlanan plaketler ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkan Yardımcıları Nuran Yeşil ve Mesut Görgün tarafından kendilerine takdim edildi. Gündem maddeleri Meclis Üyeleri tarafından onaylanırken, toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı fiziki olarak gerçekleşti
Çerkezköy TSO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı fiziki olarak gerçekleşti
Çerkezköy TSO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı fiziki olarak gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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