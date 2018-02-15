Çerkezköy Tso'dan 'Endüstri 4.0' Semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Çerkezköy TSO) 2018 yılı eğitim programları arasında olan 'Endüstri 4.0 için Check- Up ve Sağlıklı Süreç Geliştirme Reçeteleri Semineri' gerçekleşti.

Çerkezköy TSO konferans salonunda gerçekleşen programda Dr. Doğan Hasan, 'İş Akış, Görev Tanımlamaları Zaman ve Metot Etütleri, Proses Planlama Üretim Yönetim ve Takip Sistemleri Hedeflerle Yönetim Personel Yetkinlik Matrisleri Kalite Çemberleri, Kaizen, 8D Problem Çözme Faaliyetleri' gibi sanayicileri yakından ilgilendiren pek çok konuda sunum gerçekleştirdi.

"İşletmelerin devamlılığı için Endüstri 4.0 kaçınılmaz"

Programda iş dünyası temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada Endüstri 4.0 kavramının 2012 yılından bu yana hayatımıza girmiş bir kavram olduğunda dikkat çeken Dr. Doğan Hasan, "Firmaların kendilerini artık Endüstri 4.0'a hazırlamaları kaçınılmaz durumda. Kendini hazırlamayan firmalar, sürdürülebilir bir işletmeye sahip olma ihtimallerini de azaltmış olacaklar. Bu sebeple firmalar kurumsallaşma, sürdürülebilir verimliliği artırma çalışmalarına odaklanarak Endüstri 4.0'a kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Bu kapsamda da firmaların uygulayabilecekleri teknikler var. Bu teknikler yılın üretim başlığı altında değerlendirebileceğimiz, aslında bizim kültürümüzde yer alan israfın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların bütünü olarak yorumlayabiliriz. Bunun yapılması ve kurumsal yönetsel fonksiyonların artırılması ile beraber, kalite yönetim gibi sistemlerin işletmelere ile beraber, işletmeler kendilerini geleceğe hazırlamış olacaklar. Böylece işletmelerinin de devamını garanti altına almış olacaklar" dedi.

"Öğrencilerle sanayicileri buluşturuyoruz"

Yapılan seminer hakkında kısa bir değerlendirmede de bulunan Dr. Doğan Hasan, sanayicilerle yürütülen faaliyetlerde öğrencileri de görevlendirerek, sanayiciler ile öğrencileri buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Dr. Hasan, "Burada Endüstri 4.0'a hazır olmak adına yapılması gereken çalışmaları aktarmaya çalıştık. Sanayicilere yardımcı olmak adına çalışmalarımızı farklı bir metodoloji ile uygulamaya çalışıyoruz. Üniversite sanayi iş birliği hep duyduğumuz bir terimdir. Bu kavramı hayata geçirmek adına bu projelerde öğrenci arkadaşlarımız görev almaktadır. Öğrencilerimiz böyle projelerde görev alarak hem kendini geliştiriyorlar hem sanayi firmalarına faydalı oluyorlar hem de gelecekteki işlerine kendilerini hazırlıyorlar. Böylece öğrencilerin bu büyük potansiyelinden de faydalanmış oluyoruz. Bu durum Endüstri 4.0'ı yaşatacak kişileri de hazırlamak anlamına geliyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ