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CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti

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CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 5.haftasında deplasmanda oynadığı maçta İlbank'a 3-0 mağlup oldu.

CeraStyle Osb Teknik Koleji ligin 5.haftasında deplasmanda oynadığı maçta İlbank'a 3-0 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti. Turuncu-Siyahlılar deplasmanda oynadığı maçta İlbank karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız xx, Erkan Yıldırım xx

İlbank: Cansın Surgun xx, Eylül Karadaş xx, Şeyma Nur Akbulut xx, Aysun Aygör xx, Duygu Uçdağ xx, Zeynep Oturan xx, Melda Güler xx, Aybüke Özdemir xx, Lana Scuka xx, Yoana Mendoza xx, Selen Ursavaş xx, Sinem Bayazıt xx

CeraStyle OSB Teknik: Berra Eren x, Beyza Dursun x, Açelya Ozman x Ezgi Sultan Sert x, Mervenur Oktay x, Leyva Tagle Leslie x, Ünzilenur Canız x, Melic Ece Yurtsever x, Pelin Özkılıçcı x, Zehra Coşkunsu x

Setler:

1.Set: 25-15

2.Set: 25-21

3.Set: 25-17 - KAYSERİ

CeraStyle OSB Teknik Koleji iki maç sonra kaybetti

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