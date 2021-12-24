CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde cep telefonu tamiri ve satışı yapan bir iş yerinin camını taşla kırarak piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan 5 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi'nde Hakan Gül'e ait cep telefonu dükkanında yaşandı. Bölgede gezinen şüpheli S.Ç. (21), telefoncu dükkanına yaklaşarak taş ile kapının camını kırdı. Kırdığı camdan içeri giren şüpheli, vitrinde bulunan cep telefonlarını alıp uzaklaştı. Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli S.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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