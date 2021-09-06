Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı

Bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun, İstanbul Acarkent'ten ev aldı. Adeta sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye alan golcü futbolcu, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.