Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı
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Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı

Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı
Haberler.com - Haberler | Spor

Bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun, İstanbul Acarkent'ten ev aldı. Adeta sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye alan golcü futbolcu, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Cenk Tosun'un Acarkent'teki evinin yapımı tam 33 milyon TL'ye patladı.

Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın alan yıldız futbolcunun, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı

4 AY SONRA SAHALARDA

Ocak ayında Everton'da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.

Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı
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Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı - Haberler Spor
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