Cenk Gönen'den Beşiktaş karşısında akılalmaz performans! Maç sonu Kiev'e mesaj gönderdi

Kayserispor, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'ndayarı finale yazdırdı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kalecisi Cenk Gönen müthiş bir performans sergiledi.

"BU GALİBİYETİ KİEV'DE BULUNAN ABİM VE ABLAMA HEDİYE EDİYORUM"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kayserispor'un deneyimli eldiveni karşılaşmada 11 kurtarış yaptı ve takımına turu getiren isimlerin başında geldi. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Gönen, "İnönü sahasında çok güzel anılarım vardı. Bu akşam bir yenisini ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam oldu. Bayadır maç yapmıyordum ama antrenmanlarda yüzde yüzümü veriyordum. Bugün de çok şükür iyi oynadım. Güzel bir galibiyet aldık, umarım yarı finalde de Trabzonspor'u eler ve finalde de kupayı kazanırız. Bu galibiyeti Kiev'de bulunan abim ve ablama hediye etmek istiyorum." dedi.

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