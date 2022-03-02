Cenk Gönen'den Beşiktaş karşısında akılalmaz performans! Maç sonu Kiev'e mesaj gönderdi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen konuk ekibin kalecisi Cenk Gönen karşılaşmada çıkardığı toplarla adeta maça damga vurdu. 11 kurtarış yapan deneyimli eldiven takımına turu getiren en önemli isimlerden biri oldu.
Kayserispor, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'ndayarı finale yazdırdı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kalecisi Cenk Gönen müthiş bir performans sergiledi.
"BU GALİBİYETİ KİEV'DE BULUNAN ABİM VE ABLAMA HEDİYE EDİYORUM"
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kayserispor'un deneyimli eldiveni karşılaşmada 11 kurtarış yaptı ve takımına turu getiren isimlerin başında geldi. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Gönen, "İnönü sahasında çok güzel anılarım vardı. Bu akşam bir yenisini ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam oldu. Bayadır maç yapmıyordum ama antrenmanlarda yüzde yüzümü veriyordum. Bugün de çok şükür iyi oynadım. Güzel bir galibiyet aldık, umarım yarı finalde de Trabzonspor'u eler ve finalde de kupayı kazanırız. Bu galibiyeti Kiev'de bulunan abim ve ablama hediye etmek istiyorum." dedi.