Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
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Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği

Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cengiz Holding, Türkiye'de yüzün üzerinde noktada başlayan ve büyük bölümü kontrol altına alınmakla birlikte bir kısmı devam eden orman yangınları için verilen mücadelenin yanında yer alarak, yaraların sarılmasına destek oluyor.

Cengiz Holding, Türkiye'de yüzün üzerinde noktada başlayan ve büyük bölümü kontrol altına alınmakla birlikte bir kısmı devam eden orman yangınları için verilen mücadelenin yanında yer alarak, yaraların sarılmasına destek oluyor.

Cengiz Holding, yangınla mücadeleye destek için sahada hizmet veren ekiplerin kullanabilmesi amacıyla ekipman desteğinde bulundu. İstanbul'dan gönderilen ve dün gece Fethiye Kaymakamlığı'na teslim edilen ekipmanlar arasında; 2.750 yangın tüpü ve yangın ekipmanı, iki adet 44kVA jeneratör, yanmaz çizme, yanmaz eldiven ve itfaiyeci kıyafetleri yer alıyor. Holdingin orman yangınları ile mücadelenin sürdüğü bölgelere ve sahada etkin destek veren sivil toplum kuruluşlarına desteği devam edecek. - İSTANBUL

Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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