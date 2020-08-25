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Çeltik'te trap atış yarışması düzenlendi

Konya'nın Çeltik ilçesinde trap atış yarışmaları düzenlendi.

Çeltik'te trap atış yarışması düzenlendi
25.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:37

Konya'nın Çeltik ilçesinde trap atış yarışmaları düzenlendi.

Çeltik Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen trap atış yarışmasına çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi oldu. Yarış, ilçeye yaklaşık 12 kilometre uzakta bulunan atış poligonunda gerçekleştirildi. Atış alanında jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yarışmacı ve izleyicilerin Covid-19 tedbirlerine uyulmasını sağladı. Yarışmayı izlemek için Çeltik Kaymakamı Osman Sak'ın yanı sıra Güneysınır Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Derbent Kaymakamı Yakup Papeker atış poligonuna geldi. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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