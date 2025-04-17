Celje teknik direktörü kim? NK Celje Teknik Direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Bu büyük heyecanda İtalyan ekibi Fiorentina, evinde Sloven takımı Celje ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu önemli maçı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, NK Celje Teknik Direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje teknik direktörü kim?

CELJE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Celje Teknik Direktörü Albert Riera'dır.

Albert Riera hakkında:

Albert Riera Ortega (d. 15 Nisan 1982, Manacor), İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör. Millî takımda 16 kez maça çıkan Riera, ülkesini 2009 Konfederasyonlar Kupası'nda temsil etmiştir.

15 Nisan 1982 yılında dünyaya gelen Albert Riera şu an 39 yaşındadır.

Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 16 milyon Euro ile Liverpool kulübüne transfer olmuştur. İspanyol futbolcu şu an emeklidir.

İspanyol futbolcu Süper Lig kulübünden Galatasaray'a 3 milyon Euro ile transfer olmuştur. Türkiye de oynadığı ilk ve tek takım Galatasaray'dır.

İspanyol futbolcu Türkiye'ye Olimpiakos'tan Galatasaray'a 3 milyon Euro bedel ile transfer olmuştur.

İspanyol futbolcu 2016 yılında son olarak FC Koper kulübünde forma giymiş ve kariyerini noktalamıştır.