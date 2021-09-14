Çelikler Holding'den sosyal medyaya düşen videoya ilişkin açıklama Açıklaması

Çelikler Holding bazı sosyal medya platformlarına düşen video içeriğinin, holding bünyesindeki bir şirkete aitmiş gibi yansıtılmasına tepki göstererek, görüntülerle ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Çelikler Holding'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarına düşen bir videonun içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Videonun Çelikler Holding'in bünyesindeki bir şirkete aitmiş gibi yansıtılmasının tepkiye neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Tiktok, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya platformlarında paylaşıldığını gördüğümüz videonun holdingimiz veya grup şirketlerimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Üzerinde logomuz bulunan tişört ile görüntülenen kimliği belirsiz şahıs nedeniyle şirketimizle ilgili olduğu sanılan videonun, Şırnak'ta ve işçi-işveren arasında değil ortaklar arasında gerçekleşen eski bir habere ait olduğu bilgilerine ulaşılmıştır.

Şirketimizin Şırnak'ta hiçbir projesi dahi yoktur. Konuyla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Konuya adımızın karışmasından ve haksız ithamlardan son derece rahatsızlık duymaktayız. Görüntülerin şirketimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bu görüntüleri kötü niyetle yaydığı değerlendirilen ve hakaret boyutuna ulaşarak firmamızın itibarını zedeleyen paylaşımlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."