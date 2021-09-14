Çelikler Holding'den sosyal medyaya düşen videoya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çelikler Holding'den sosyal medyaya düşen videoya ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Çelikler Holding'den sosyal medyaya düşen videoya ilişkin açıklama Açıklaması

Çelikler Holding bazı sosyal medya platformlarına düşen video içeriğinin, holding bünyesindeki bir şirkete aitmiş gibi yansıtılmasına tepki göstererek, görüntülerle ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Çelikler Holding bazı sosyal medya platformlarına düşen video içeriğinin, holding bünyesindeki bir şirkete aitmiş gibi yansıtılmasına tepki göstererek, görüntülerle ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Çelikler Holding'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarına düşen bir videonun içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Videonun Çelikler Holding'in bünyesindeki bir şirkete aitmiş gibi yansıtılmasının tepkiye neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Tiktok, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya platformlarında paylaşıldığını gördüğümüz videonun holdingimiz veya grup şirketlerimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Üzerinde logomuz bulunan tişört ile görüntülenen kimliği belirsiz şahıs nedeniyle şirketimizle ilgili olduğu sanılan videonun, Şırnak'ta ve işçi-işveren arasında değil ortaklar arasında gerçekleşen eski bir habere ait olduğu bilgilerine ulaşılmıştır.

Şirketimizin Şırnak'ta hiçbir projesi dahi yoktur. Konuyla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Konuya adımızın karışmasından ve haksız ithamlardan son derece rahatsızlık duymaktayız. Görüntülerin şirketimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bu görüntüleri kötü niyetle yaydığı değerlendirilen ve hakaret boyutuna ulaşarak firmamızın itibarını zedeleyen paylaşımlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Uğur İbrahim Altay
Magazin Düm Tek Tek Vildan Atasever Kenan İmirzalıoğlu
Spor Nihat Özdemir Marcao Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çelikler Holding'den sosyal medyaya düşen videoya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:46:36. #1.11#