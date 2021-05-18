Çelik: "Yeni destek müjdeleri bir kez daha çiftçinin, üreticinin, yetiştiricinin yüzünü güldürdü"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunarak çiftçilere verilen yeni destek müjdelerinin adeta bayram...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunarak çiftçilere verilen yeni destek müjdelerinin adeta bayram sevinci yaşattığını söyledi.

Genel Başkan Çelik, gerek pandemi gerekse kuraklıktan dolayı çiftçilerin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülkemizi yaklaşık 14 aydır etkisi altına alan pandemi süreci içinde, insanlarımızın başta Covid-19'un sebebiyet verdiği sağlık sorunlarının çözümünde olağanüstü mücadele verildiği bir dönemde bu süreçten olumsuz etkilenen bütün sektörlere inanılmaz destekler veren Cumhurbaşkanımız, bütün sektörlere yönelik yaptığı müjdeli açıklamalar yanında Türk çiftçisini de unutmamış ve bütün olumsuz şartlara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimize müjdeler vererek yüreklerimizi serinletmiştir" dedi.

"Finansal anlamda nefes aldırmıştır"

Ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz süreç içinde çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi müjdesinin de verildiğini ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu kuruluşlardan işletme, yatırım ve hayvancılık kredisi kullanan ve kuraklıktan etkilenen yüz binlerce çiftçimizin borçlarının ertelenmesi müjdesini vererek, çiftçilerimizin borç ve icra kıskacından kurtulmasını sağlayarak finansal anlamda nefes aldırmıştır. Çiftçi borçlarının ertelenmesi üretim için bir can suyu olacaktır" diye konuştu.

Taban fiyatlar çiftçiyi memnun etti

Çelik, Erdoğan tarafından açıklanan taban fiyatların çiftçiler adına memnuniyet verici olduğuna vurgu yaparak, "Alınan kararlarla Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla, çiftçilerimizin buğday, arpa, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve yaş çay alım fiyatlarını yükselterek çiftçilerimizin ürünlerinin iyi fiyatlardan değerlendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca ton başına hububatta 275 Türk Lirası ve bakliyatta ise 910 Türk Lirasını bulan primler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçi güçlendikçe Türk tarımı güçlenecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni destek müjdelerinin bir kez daha çiftçinin, üreticinin, yetiştiricinin yüzünü güldürdüğünü belirten Genel Başkan Çelik, "Çiftçi güçlendikçe Türk Tarımı güçlenecektir. Tarım Sanayisi güçlenecektir. Hububat ve bakliyatta ülkemiz ürettikleriyle kendi kendine yetebilen, dışa bağlı kalmadan bir metrekare toprağını bile ekimsiz bırakmayacak, ülkemiz Allah'ın izniyle küçükbaş hayvancılıkta Avrupa'da 1. sırada olduğu gibi gıdada da Dünya'nın en süper devletlerinden biri olacaktır. Çiftçilerimize verdiği bu müjdeler sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şahsım, merkez birliğimiz, il birliklerimiz ve tüm çiftçilerimiz adına en derin şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı