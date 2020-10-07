Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, şu an virüsün etkisinin biraz daha azaldığı Uzak Doğu'ya yönelmiş durumda olduklarını belirterek, "Yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda çelik ithalatlarında artış gözlemlediğimiz Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin...

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, şu an virüsün etkisinin biraz daha azaldığı Uzak Doğu'ya yönelmiş durumda olduklarını belirterek, "Yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda çelik ithalatlarında artış gözlemlediğimiz Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgeleri öne çıkan hedef pazarlarımız arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, pandemi ve haksız kotalar nedeniyle daralan Avrupa ve Amerika pazarı, 197 ülkeye ihracat gerçekleştiren çelik sektörünü harekete geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, küresel salgının etkilerinin birçok sektörde olduğu gibi Türk çelik sektöründe de hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çelik ihracatı 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9,8 azalarak 9,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 16,6 azalış ile 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 197 ülkeye ihracat gerçekleştiren çelik sektörü, yılın ilk yarısında yaşanan kayıpları ikinci yarıda telafi etmenin hazırlığı içerisinde.

Şu dönemde virüsün etkilerinin biraz daha azaldığı Uzak Doğu pazarına yöneldik. Yeni normalle birlikte 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sektörümüzün toparlanmaya başladığını ve ihracatımızın arttığını gözlemliyoruz."

"Toparlanma başladı"

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin haziran ayında gevşetilmesi sonucu yaşanan normalleşmenin etkisiyle yeniden artış ivmesi yakalandığını aktaran Aslan, toparlanmanın başladığını bildirdi.

Aslan, pandemi nedeniyle tüm pazarlarda ihracatın istenen seviyelerde gerçekleşemediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle sektörümüz için alternatif pazarlara yönelmek her zamankinden daha çok önem taşıyan bir hal aldı. Salgınla birlikte son süreçte dünya genelinde ihracat pazarlarındaki ülkelerin gümrük duvarlarını haksız bir şekilde yükseltmesi sonucunda 2020 yılının ilk yarısında en fazla kayıp yaşanan pazarımız AB oldu. AB, korunma önlemi gözden geçirmeleri ile Türkiye'den yapılan ithalatı elinden geldiğince engelleme yoluna gitti. Sektörümüzün karşılaştığı bu haksız uygulamalara karşı Birlik olarak hukuki girişimlerimizi sürdürüyor; haksız engellemelerin serbest ticarete zarar verdiğini düşünüyoruz."

"Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika öne çıkan hedef pazarlarımız arasında"

Adnan Aslan, 2020 sonu için birinci yarıda yaşanılan kaybı ikinci yarıda telafi etme şansı yakalanabileceğini aktararak, "İhracatımızın miktarda bir önceki yıla kıyasla aynı kalarak yaklaşık 21,2 milyon ton olarak gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Değerde ise yüzde 5 düşüşle 13,2 milyar dolara karşılık gelebileceğini hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, şu an için 2021 yılına yönelik yeni siparişler oluşsa bile konjonktürün neler getireceğini tam olarak kestiremediklerini vurguladı.

2021 yılı için küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatın miktarda yüzde 10 artışla 23,3 milyon tona ulaşacağı, değerde ise yüzde 15 artışla 15,1 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"Türk çelik sektörü, uzun yılların deneyimiyle pazarlarını çok daha rahat çeşitlendirebiliyor. Şu an virüsün etkisinin biraz daha azaldığı Uzak Doğu'ya yönelmiş durumdayız. Ayrıca, yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda çelik ithalatlarında artış gözlemlediğimiz Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgeleri öne çıkan hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Yüksek potansiyel gördüğümüz bu bölgelerin artan çelik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların, kayıp yaşadığımız pazarların telafi edilmesinde büyük önem taşıyacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu