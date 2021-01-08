Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz"

08.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:13

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçında bireysel hataların çokluğu ile farklı mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Hafta sonu karşılaşacakları Yukatel Denizlispor'da bazı oyuncuların alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Bu tip davranışlar bazen aksi etki yapar. Bunun bilinci ile hareket etmeliyiz. Beşiktaş maçını unutup iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Denizlispor maçını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Üç puan alırsak sekizinci sıraya kadar çıkabiliriz." diye konuştu.

Sakatlığı bulunan oyuncularının olduğunu hatırlatan Tomas, "Remy, İstanbul'da tedavi oldu ve Rize'ye dönecek. En az 3-4 hafta daha bizimle olamayacak. Bazı oyuncular ise takıma dönecek. Transferde ise acil iki oyuncu kadromuza katmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Takımda gidecek oyuncuların belli olduğuna işaret eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Yönetime gerekli listeyi verdik. Önümüzdeki hafta netleşecek. Giden oyuncuların yerine bir orta saha ve kenar forvet transfer etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tomas, oyuncu değişiklikleriyle ilgili yapılan eleştirilere ise değişikliklere yardımcıları ile birlikte karar verdiğini, kaybedilen maçların ardından yapılan eleştirilerin haklı olduğunu kaydetti.

Stjepan Tomas, yerli oyuncu arayışlarının devam ettiğini, en az iki yerli oyuncu transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Donald Trump Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel İrem Derici Hülya Avşar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Adana Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 18:13:50. #1.14#
title