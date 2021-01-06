Maçın ardından

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Hırvat futbolcu Mandzukic ile ilgilendiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin bu gelsin demek dorğu değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse, olabilir. Henüz net bir şey önümüzde yok." ifadelerini kullandı.

"Skor biraz fantastik oldu"

Karşılaşma ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yalçın şunları kaydetti:

"Oyun ve skor olarak çok sahada iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Skor biraz fantastik oldu. Uzun süredir böyle sonuçlar çıkmıyor. Arzuluyduk, önde inanılmaz baskılar yaptık ve rakibi hataya zorladık. Bu baskılar da sonuç verdi. Oyuncuların performansından memnunum. İyi bir maç izlettiler. İzlerken biz de kenarda zevk aldık. İstek ve arzularından fazlasıyla memnunum. İnşallah böyle devam ederiz. İyi bir kadromuz var. Karakterli ve kaliteli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. Sezon başından beri antrenmanlarda tartışma bile çıkmadı. Birbirlerine o kadar bağlılar ki saha içinde de birbirleri için mücadele ediyorlar. Biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Onlar da çaba gösteriyorlar ve kazanıyorlar. Bu galibiyetler onların eseri."

"Geniş bir kadro kimseye sıkıntı oluşturmaz"

Devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine Yalçın, "Böyle bir süreçte hastalık var, devamında oyuncular hasta olabilirler. Daha geniş bir kadro kimseye sıkıntı oluşturmaz. Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz. Bu süreçte oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha güçlendirip geliştirirsek bunun kimseye zarar olmaz." diye konuştu.

Liderliğin kendilerinde bir strese sebep olmadığını kaydeden Yalçın, "Liderlik niye stres yapsın. Biz hayatımız boyunca şampiyonluğa oynadık. Biz buna alışık bir camiayız." dedi.

Takım savunmasında kendilerini geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Yalçın, "Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Takım savunmasını daha fazla güçlendiriyoruz. Oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlık olursa takım savunması daha iyi olur. Oyuncular birbiri için mücadele ederler. Her maçta daha iyi mücadele ediyoruz. Futbol çok zor bir oyun değil. Çok da irdelememek lazım bu oyunu. 'Toplu hücum yap toplu savunma yap' sözü belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama futbolda ne değişirse değişsin bu değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olgucan KALKAN