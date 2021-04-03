Bülent Uygun: "Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik" dedi.