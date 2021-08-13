Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinde açıklamalarda bulunan Sebastian Holmen'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Holmen'in "3 gol dışında Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu" şeklindeki açıklamalarına siyah-beyazlı taraftarlardan yüzlerce yorum geldi.

Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların rahat kazandığı mücadelenin ardından Karadeniz ekibinde Sebastian Holmen'in açıklamaları dikkat çekti.

"BİZİM HATALARIMIZDAN GOLLERİ BULDULAR"

Holmen yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Bizim hatalarımızdan golleri buldular. 3 gol dışında Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan bu ifade için siyah-beyazlı taraftarlar yüzlerce paylaşım yaptı.