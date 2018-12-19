Çaykur Rizespor'da Dhurgham İsmail ile Yollar Ayrıldı

Çaykur Rizespor, 2015-2016 sezonunda takıma katılan Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen oyuncuyla ilgili olarak, "Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA