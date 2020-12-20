Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlup ayrılan Çaykur Rizespor, 24 Aralık Perşembe günü evinde ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor, antrenmanın ilk bölümüne salonda İtalyan kondisyoner Lidio Melis gözetiminde başladı. İkinci bölümü ise sahaya gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11 oynayan oyuncular düz koşu yapıp antrenmana masaj, havuz ve terapiyle devam etti. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışması yaparken, son bölümde ise dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU