Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak
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Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak

Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Rizespor'la iki yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Caner transferinde Gökhan Gönül'ün de Rize'de oynaması önemli etken oldu.

Gazete Rize'de yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'la iki yıllık anlaşmaya vardı. Resmi bildirimin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak

Rize hocası Bülent Uygun da bu transfer hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.

Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak

GÖKHAN ETKENİ

Caner'in Rize'yi tercih etmesinde Gökhan Gönül de önemli faktör oldu. Deneyimli sol bek kader arkadaşı Gökhan'la uzun yıllar Fenerbahçe, Beşiktaş, ardından ikinci Fenerbahçe dönemi ve Milli Takım'da birlikte oynadı.

16 GOL 58 ASİST

Caner, Fenerbahçe'de çıktığı toplam 250 karşılaşmada 16 gol atıp, 58 asist yaptı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak - Haberler Spor
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