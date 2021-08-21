Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Rizespor'la iki yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Caner transferinde Gökhan Gönül'ün de Rize'de oynaması önemli etken oldu.