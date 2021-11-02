ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: "Kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz"

ÇAY, AFYON (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ürettikleri çayları yurt içi ve dışında tüketiciye sunarak kuru çay satış ağını genişlettiklerini belirtti.

Alim, yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana 120 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdiklerini, yıl sonunda bu rakamın 150 bin tona ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Çay satışını artırmak için yurt içinde ve dışında çalışmalar yürüttüklerini belirten Alim, şunları kaydetti:

" Dubai, Rusya, Almanya fuarlarına katılım sağladık. Bu fuarlar içinde Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında çeşitli ülkelerle çay satışı için bağlantılar kurduk. Azerbaycan ve Özbekistan ile kısa bir zaman dilimi içinde satış noktasına geleceğiz. Bunun yanında İspanya, İngiltere, Gürcistan, Kanada, Tunus, Romanya ve Kuveyt gibi ülkelerle de bağlantılarımız devam etmektedir. Karşılıklı maliyet görüşmeleri devam ediyor. ÇAYKUR olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında çaylarımızı tüketicilerle buluşturarak kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek."

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