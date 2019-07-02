Çaykur Genel Müdür Vekili Alim: "Çayımıza sahip çıkmak zorundayız"

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, çaya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu mirastan çocuklarımızın da istifade etmesini istiyorsak topyekun elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çayımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

İkinci sürgün yaş çay kampanyasının startını Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaya köyüne bağlı Şanlı çay alım yerinde veren Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "Gürcistan'da olduğu gibi çay her geçen gün kötüye gidiyor" dedi. Bölgede gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli mirasın çay olduğunu belirten Alim, "Prof. Dr. Ali Rıza Erten ve Zihni Derin gibi öncülerin girişimleri ile bölgemizde yetiştirilmeye başlanan çay, kısa bir zamanda bölgemizin en önemli değeri haline geldi. Dedelerimizin, ninelerimizin binbir zahmetle meydana getirerek bizlere emanet ettiği çay bahçeleri, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır" diye konuştu.

Çay alım yerinde üreticilerle bir araya gelen Alim, "Bu mirastan çocuklarımızın da istifade etmesini istiyorsak topyekun elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çayımıza sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Alim, birinci sürgün döneminde üreticilerin ve çay alım ekiplerinin kampanyayı sahiplenmesi neticesinde önemli bir aşama kaydedildiğini vurgulayarak, üretilen çayın kalitesinde gözle görülür gelişme olduğunu kaydetti. Çay üreticilerinin vermiş olduğu destekten dolayı memnuniyetini ifade eden Alim, bu desteğin çayın tekrar o eski parlak günlerine döneceğinin bir göstergesi olduğunu ve herkesi heyecanlandırdığını söyledi.

Alım yeri ziyaretinde "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasının afişini duvara asan Genel Müdür Vekili Alim, tekrar çay sektörünün tüm paydaşlarını kampanyaya desteğe davet ettiklerini belirtti. Üreticilere baklava da ikram eden Alim, çay seçmek için bezin başına geçerek üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışta ÇAYKUR'a ait araç soğuk ve sıcak çay ikramında bulunurken, aracın ikinci ve üçüncü çay sürgünleri döneminde "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasını üreticilerle paylaşmak üzere her gün çay alım yeri ziyaretleri yaparak üreticilerin hizmetine sunulacağı belirtildi. - RİZE

Kaynak: İHA