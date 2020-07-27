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ÇAYKUR Eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu iddialara cevap verdi

ÇAYKUR eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kendi döneminde projelendirilen ve deneme üretimlerine başlanan Stevia (şeker otu) Projesi'nin ÇAYKUR'u 15 milyar TL zarara uğrattığı yönünde çıkan iddialara cevap vererek "İmdat Sütlüoğlu'nu kötüleyeceğiz diye kendi partilerine, iktidara, hükumete...

ÇAYKUR Eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu iddialara cevap verdi
27.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:45

ÇAYKUR eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kendi döneminde projelendirilen ve deneme üretimlerine başlanan Stevia (şeker otu) Projesi'nin ÇAYKUR'u 15 milyar TL zarara uğrattığı yönünde çıkan iddialara cevap vererek "İmdat Sütlüoğlu'nu kötüleyeceğiz diye kendi partilerine, iktidara, hükumete zarar verdiklerinin farkında değiller" dedi.

Gazeteciler ile bir araya gelen Sütlüoğlu, 2 yıldır AK Parti ve hükumetinin zarar görmemesi nedeniyle sabrettiğini fakat gelinen noktada susmasının çay üreticisi, AK Parti ve hükumetin aleyhinde olduğunu ifade etti. Şahsını yıpratmak adına rakip partilere malzeme verildiğini söyleyen Sütlüoğlu, "AK Parti'nin kuruluşunda varım. AK Parti'ye ilk geçen belediye başkanıyım. AK Parti daha kurulmadan önce biz geçeceğimizi deklare etmişizdir. O dönem mensubu bulunduğumuz parti, Cumhurbaşkanımızın aleyhinde beyanatlar verirken biz belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber bir basın toplantısı yaparak Tayyip Bey'in haklı olduğunu, parti genel merkezinin yanlış hareket ettiğini deklare ettik. O zaman da siyasi geleceğimizi ciddi manada riske ederek bunu yaptık. Ardeşen'de parti kurulmadan partinin teşkilatını kurduk. Partimizin ilk seçiminde Rize milletvekili oldum, ilk kabinesinde bakan oldum. Daha sonra da yine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 7 yıl ÇAYKUR'da görev yaptım. Bu sırada neler yaptığımızı sizler de biliyorsunuz. Ayrıldıktan sonra partimin zarar görmemesi adına aleyhimizde birçok tezvirat yapılmasına rağmen sustuk. Ama şimdi bakıyorum bizim susmamız, özelde çay üreticisinin, genelde ise ülkemin, partimiz ve hükumetimizin aleyhinde oluyor. Gereksiz yere yıpranmalar ortaya çıkıyor. Yapılan çok güzel hizmetler maalesef aleyhe çevrilerek, İmdat Sütlüoğlu'nu yıpratma adına rakip partilere çok güzel malzemeler veriliyor. Bu fırsatları da tabi ki rakipler çok güzel kullanıyorlar. Onun için konuşmaya karar verdim ki daha çok zarar olmasın" ifadelerini kullandı.

"Fidanları kuruttular"

Stevia bitkisini incelemek için Güney Amerika'ya gittiklerini ifade eden Sütlüoğlu, "Burada yapılan incelemeler sonucu Stevianın Rize'de de yetişebileceği kanaatine vardık. Teorik olarak bu kanaate vardıktan sonra Ziraat Çay Bahçesi'nde stevia dikimine başlayarak nasıl bir verim alınacağını fiili olarak gözlemledik. ve beş senede çok verimli ürünler elde ettik. 4 ton civarında bir ürün elde ettik. ve diktiğimiz yer çok dik bir yer Ziraat'i biliyorsunuz. Düz yer değil. ve bunun bu şekilde olabileceğini gördükten sonra daha fabrikasının kurduk. Bu ürünü üretebilen ve fabrikası olan altı tane ülke var. Biz yedinciyiz. Ben görevi bitirdiğimde fabrika bitmiş durumdaydı. Sadece arıtma tesislerinin bağlantıları yapılacaktı. Ondan sonra bağlantılar bile yapılmadı. Tarımda çağ atlayan bir ülke olacaktık. Maalesef olmadı. İki yıl geçti aradan. Benden sonra kalan fidanlar kurudu. Şu anda hasat olması gerekiyordu. Bitkiyi alanlar ürettiler. Hatta kuruttular ama bunu ÇAYKUR alamadı. Vatandaş satamadı. Halbuki biz alım garantisi ile bunu vatandaşa vermiştik. Siz bu ürünü almazsanız vatandaş bu ürünü hiçbir şey yapamaz" diye konuştu.

"Bakanı da yanılttılar"

Vatandaşın bitkiye rağbet etmediği iddialarına da tepki gösteren Sütlüoğlu, " 'Düz alanda yetişiyor' diye kuyruklu bir yalan ortaya atıldı. Hadi vatandaşa gitmediniz, sormadınız. Ziraat'e de mi gitmediniz? Orası düz bir yer mi? Böyle bir yalan olabilir mi? Maalesef sayın Bakanı da yanılttılar. Ona da söylettiler bunu. Tabi CHP Niğde milletvekili çay alt komisyonunda çalışmış biri. Aslında o da biliyor. Çünkü komisyonlarda biz bunu çok anlattık. Bildiği halde, bu beyanatlar üzerine 'Devletin 15 milyarı boşa gitti' falan diyerek bunu bir beceriksizlik gibi farklı yerlere taşıdılar. 'İmdat Sütlüoğlu'nu kötüleyeceğiz' diye kendi partilerine, iktidara, hükumete zarar verdiklerinin farkında değiller. Böyle bir büyük proje maalesef bugün bu hale getirilmiştir. Benim evladım olan bir projedir. Onun için benim içim yanıyor. Çok acı çekiyorum. Bu kadar büyük bir eserin, bu hale dönüştürülmesi başarısını nasıl gösterdiler ben hayret ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çay başladığı zaman Allah'tan böyle adamlar yoktu"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 1260 dönüm arazide stevia bitkisinin dikili olduğunu ifade eden Sütlüoğlu, "Çay başladığı zaman Allah'tan böyle adamlar yoktu. Bugünkü yaklaşım olsaydı çayda olmazdı bölgede. Başta vatandaş dikmek istemedi çayı. Stevia'yı dikmek istedi. Bir tepkisi yok. O kadar insan istedi ki benden o zaman ki verdik de. Yüksek kesimlere de, Trabzon'a da, diğer bölgelere de verdik. Stevia geniş bir alanda yetişebilen bir üründür. Fabrikanın boş kalma ihtimali yok. Bölgede vatandaştan rağbet göreceğine ben inanıyorum. Çünkü ciddi bir ek gelirdir. Olmazsa başka yerlere de diktirilir. ÇAYKUR bu fabrikayı devreye alsaydı her yıl 1 milyon dolar kazanırdı. Bu fabrika üç senede kendini amorti ederdi. Ama işi nerelere götürüyorlar? Nerelere taşıyorlar? Yalnız bunda değil. Başka örnekleri de var. Didi örneği var, JP53 örneği var, Çayla örneği var" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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