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Çaycuma Veteranlar golleriyle yıldızlaşmaya devam ediyor

Çaycuma Veteranlar golleriyle yıldızlaşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Zonguldakspor Veteranlar ve Çaycuma Veteranlar karşı karşıya geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Zonguldakspor Veteranlar ve Çaycuma Veteranlar karşı karşıya geldi.

Türkiye Veteranlar Batı Karadeniz Ligi'nde temsilci Zonguldakspor Vetaran Futbol ve Çaycuma Veteranlar takımı Devrek sentetik sahada karşı karşıya geldi. Çaycuma Veteranlar Futbol takımında forma giyen Zonguldakspor'un eski takım kaptanı Suat Kerçin attığı 4 golle yıldızlaştı. Maçın golleri dakika; 3 dk, 15 dk, 55 dk, 65 dk Suat Kerçin' den geldi. Zonguldakspor Veteranlar dakika; 57 dk Hüsnü Akın, 60 dk Hacı Kara, 66 dk Berkant' dan geldi.

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Çaycuma Veteranlar golleriyle yıldızlaşmaya devam ediyor

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