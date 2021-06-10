Çaycuma OSB ihale tarihi açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaycuma OSB ihale tarihi açıklandı

Çaycuma OSB ihale tarihi açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas(Sera) Organize Sanayi Bölgesi ihale ilanı resmi gazetede yayınlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas(Sera) Organize Sanayi Bölgesi ihale ilanı resmi gazetede yayınlandı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, kentte sektörel çeşitliliğin sağlanması, istihdamın arttırılmasına yönelik projelerinden biri olan TDİ (Sera) OSB projesine 2016 yılında başladıklarını söyledi.

Demir, " SERA OSB fizibilitesinin hazırlanması, kurulacağı alanın belirlenmesi, müteşebbis heyetin oluşturulması, yer tahsisinin yapılması, yatırım programına alınması ve ödenek tahsisi gibi zorlu süreçleri tamamlayarak, ihale aşamasına geldik. Bilindiği üzere SERA Organize Sanayi Bölgemiz 2021 mali yılı yatırım programına alınarak ödenek tahsisi yapılmıştı. İhaleye ilişkin dosyamızı hazırlayarak, Tarım ve Orman Bakanlığımıza arz ettik. İhale sürecinin hızlandırılması için Mayıs ayı içerisinde milletvekillerimizle Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettik. Ziyaretimiz sonrasında, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ihaleye biran önce çıkılması için ilgili birimlere talimat verdi. Bakanlığımız tarafından ihale tarihi 29 Haziran 2021 Salı günü olarak belirlendi. İhale ilanımız resmi gazetede yayınlandı. İhale 29 Haziran 2021 Salı günü Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (56 hektar alan) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle,kapalı teklif usulü ile ihale edilecek" dedi.

"Bin kişiye istihdam sağlanacak "

TSO Başkanı Demir, projenin tamamlanması ile birlikte Sera Organize Sanayi Bölgemizde her biri yaklaşık 25 dekar büyüklüğünde 15 adet Sera İşletmesi kurulacak ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydederek, kuruluş çalışmalarında her zaman yanlarında olan, bürokratik süreçlerin aşılması ve hızlandırılmasına katkı veren herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Selçuk Balcı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaycuma OSB ihale tarihi açıklandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:09:59. #1.15#

title