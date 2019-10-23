Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten de çekilecek, bu bizzat Putin'in sözüdür

23.10.2019 12:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harakatı sürecinde beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya vardığını belirterek, bu mutabakatların, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından öneminin diplomasi ve siyasi başarı olarak da tarihe geçtiğini söyledi.



Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye konusunda Türkiye ile ABD ve Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakatları değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu üç ülkenin meşru talepleri doğrultusunda ve endişelerini giderecek şekilde mutabakatın sağlanması çok önemliydi" diyerek, "Genelde tüm çabalarımızı küçümsemeye çalışanlar, özellikle içeride, dış politikamızın ya da Suriye politikamızın Rusya ile ABD arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı" şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle