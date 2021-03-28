Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu
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Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: - Çatı yangını paniğe neden oldu Uşak'ta 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

- Çatı yangını paniğe neden oldu

UŞAK - Uşak'ta 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü.

Uşak'ta Elmalıdere Mahallesine bağlı 2.Emre Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzere, olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın ekiplerin hizlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü. Ölü veya yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu
Son dakika haber... - Çatı yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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